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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi' - AKSARAY

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi' - AKSARAY

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi" - AKSARAY - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi ve karşılanması - Bakan Ersoy'un Ihlara Vadisinde gezmesi ve incelemeleri - Bakan Ersoy'un açıklamaları AKSARAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri'inde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada "Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil." dedi.

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