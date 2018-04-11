Kulaçlar dostluğa atıldı - ANTALYA

- Türkiye - Filistin Dostluk Yüzme Yarışı - Sporcuların mücadelesinden ve izleyicilerden detaylar - Sakhnin Yüzme Kulübü Antrenörü Muhtar Hiadry'la röportaj - Rayan Khalaily'le röportaj - Eliz Ergün'le röportaj - Türkiye - Filistin Dostluk Yüzme Yarışı, Antalya 'da yapıldı - Sakhnin Yüzme Kulübü Antrenörü Hiadry:"Türk kardeşlerimizle tanıştığımız için çok mutluyuz. Bu organizasyonu düzenlediği için Türkiye'ye minnettarız"ANTALYA (AA) - Türkiye - Filistin Dostluk Yüzme Yarışı, Antalya 'da düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Özel İstek Antalya Yeditepe Koleji iş birliğiyle okulun Lara yerleşkesindeki yüzme salonunda gerçekleştirilen organizasyona, Filistin'in Sakhnin Yüzme Kulübünden 20, kolejden de 35 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışlara katılan yüzücülere hatıra madalyası verildi. Sakhnin Yüzme Kulübü Antrenörü Muhtar Hiadry, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi vatanları gibi gördüklerini kaydetti. Türkiye'ye yine gelmek istediklerini aktaran Hiadry, "Türk kardeşlerimizle tanıştığımız için çok mutluyuz. Bu organizasyonu düzenlediği için Türkiye'ye minnettarız." dedi. Filistinli sporcu Rayan Khalaily ise "Türk kardeşlerimizle tanıştığımız için çok gururluyuz. Bir başka faaliyette yine bir araya gelmek istiyoruz." diye konuştu. Türk sporcu Eliz Ergün de organizasyonun çok güzel geçtiğini belirterek, "Kardeşlerimizi tanımak bizi çok gururlandırdı. Onları çok sevdik, bir başka etkinlikte yine buluşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.