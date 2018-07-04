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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Kırıkkale 'de "Millet Kıraathanesi" açıldı - Millet Kıraathanesinden detay görüntüler - Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın Vatandaşlarla sohbet etmesi - Millet Kıraathanesinin açılışı - Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması Kırıkkale 'de "Millet Kıraathanesi" açıldı - Kitap ve dinlenme alanlarının olduğu kıraathanede, kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikram yapılıyorKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince "Millet Kıraathanesi" açıldı. Kitaplar ve dinlenme alanlarının olduğu kıraathanede, kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hüseyin Kahya Parkı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, mutlu ve memnun olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak millet kıraathanesini Kırıkkale 'de de açtık." dedi.
Bunu mahallelere de yayarak devam ettireceklerini ifade eden Saygılı, "Burada vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bütün hizmetler ücretsizdir. Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas da " Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Başkan Saygılı ve beraberindeki vatandaşlar, kurdele keserek kıraathanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kitap Okuma Kıraathane 

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