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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kilis'te yoğun sis İzle

Kilis'te yoğun sis İzle

Sisten görüntüler

Karayolları 

-Siste seyir eden araçlar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30- 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle araçların sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Önüpınar, Kilis -Elbeyli, Kilis-Musabeyli ile Kilis-Polateli karayollarında sis etkili olduğu öğrenildi. (MAD-Y)
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