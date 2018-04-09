Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçılara yönelik sözleri - Keser ve Çağrı - İSTANBUL
- Protesto gösterisi - Siyah çelengin bırakılması - Sanatçı Keser'in açıklamaları - Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın açıklamasıKılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçılara yönelik sözleri - Sanatçı Keser, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdiği sözleri nedeniyle bir grup CHP'li tarafından protesto edilmesine tepki gösterdi - Keser: - "Biz müzisyen insanlarız kimseyle bir derdimiz olmaz, kimseye hakaret etmeyiz"İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'e destek amacıyla Hatay'a giden sanatçılara yönelik sözlerini eleştirdiği için protesto edilen Mustafa Keser, "Biz müzisyen insanlarız kimseyle bir derdimiz olmaz, kimseye hakaret etmeyiz." dedi. CHP Eyüp İlçe Başkanlığı üyeleri, bazı sanatçıların askerlere moral vermek amacıyla Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir kanaldaki canlı yayın programında yanıt veren sanatçı Mustafa Keser'i, Göktürk'teki restoranının önünde protesto etti.CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitlerine rahmet, gazilere ise acil şifa diledi.Hatay'a giden sanatçıların siyasi bir şovun parçası olduklarını öne süren Ayçiçek, "Şehit evinde türkü söylenmez, şehit evinde mendil sallanmaz, şehit evinde davul çalınmaz. Şehit evinde yetim çocuklar, gözü yaşlı eşler, evlat acısının hiçbir zaman yüreğinde dinmeyeceği analar, babalar vardır." dedi. Ayçiçek, sözleri dolayısıyla özür dileyene kadar Keser'in peşini bırakmayacaklarını ifade etti. CHP üyeleri, açıklamanın ardından restoranın önüne siyah çelenk bıraktı. - "Tepkisiz kalmam mümkün değildi"Grubun dağılmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Keser de hiçbir siyasi partiye üye olmadığını, daha önce gelen milletvekilliği tekliflerini de kabul etmediğini söyledi.
Konuşmalarının siyasi olmadığını vurgulayan Keser, "Dinimizi, imanımızı, Allah'ımızı, kitabımızı bilen biri olarak silah arkadaşlarıyla birlikte bu ülkeyi bize kazandıran Ulu Önder Atatürk'ümüzü de yüzlerce defa televizyonda anmış, şükran duygularımızı ifade etmişimdir." diye konuştu. Keser, ayrı bir konser programı olduğu için Hatay'a gidemediğini ancak giden sanatçılara yönelik olumsuz açıklamalara da tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi.Televizyonda söylediği cümleleri yineleyen Keser, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, değerli arkadaşlarımla ilgili, eleştiri demeyeceğim eleştiri ile ilgisi yok bu işin, hakarete varan sözlerini kınıyorum' dedim." ifadelerini kullandı.Askerlere veya şehit ailelerine hakaret etmesinin mümkün olmadığını aktaran Keser, daha önce televizyonda söylediği sözlerin çarpıtıldığını dile getirdi.Aşk, sevgi, üzüntü gibi duyguların her zaman ağıt ve türkülere yansıdığına işaret eden Keser, "Biz müzisyen insanlarız kimseyle bir derdimiz olmaz, kimseye hakaret etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Hatay'a giden sanatçılar arasında yer alan klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ise Hatay'a Mehmetçik'e destek için gittiklerini ifade ederek, ortak değerler üzerinden hareket edilmemesinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.