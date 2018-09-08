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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kazdağları'nda 'Yağ, Bal ve Süt Festivali' - BALIKESİR

Kazdağları'nda 'Yağ, Bal ve Süt Festivali' - BALIKESİR

Kazdağları'nda "Yağ, Bal ve Süt Festivali" - BALIKESİR - Yağ, Bal ve Süt Festivali - Festivalden detaylar - Prof. Dr. Gülendam Tümen ile röportajKazdağları'nda "Yağ, Bal ve Süt Festivali" - Festival kapsamında, at üstünde bayrak taşıyan, karpuz kesen ve çeşitli gösteriler yapan atlılar, ilgiyle izlendiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Havran ilçesinde, "Yağ, Bal ve Süt Festivali" gerçekleştirildi.
Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'ndeki festival kapsamında kurulan stantlarda, Havran'a özgü yağ, süt ve balın tanıtımı yapıldı.Havran'ın yöresel lezzeti keşkek ve höşmerimin yapıldığı festivalde, bu lezzetler katılımcılara süzme yoğurtlu balla ikram edildi.Festivalde, atlı okçuluk ve akrobasi gösterileri de gerçekleştirildi.
At üstünde bayrak taşıyan, karpuz kesen ve çeşitli gösteriler yapan atlılar, ilgiyle izlendi. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları'ndaki kestane ve pürenlerden elde edilen balın "Anzer balı" kadar kıymetli olduğunu söyledi.

Havran balının Kazdağları'nın biyoçeşitliliğine bağlı olarak öne çıktığını belirten Tümen, şöyle konuştu:"Kazdağları'nda bulunan kestane ve pürenlerinin ballarının analiz sonuçları, bu balın Anzer balı kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Sonuçlara göre, Anzer balında prolin oranları bin 400, Havran balında ise 1300 ila 1310 arasında değişiyor. Bu analizler, Karadeniz Teknik Üniversitesinde yaptırılmıştır."

Yoğurtlu Muhabir Festival 

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