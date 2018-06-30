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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de 'Atlı Polis Eğitim Merkezi' oluşturuldu

Kayseri'de 'Atlı Polis Eğitim Merkezi' oluşturuldu

Kayseri 'de "Atlı Polis Eğitim Merkezi" oluşturuldu - Kayseri 'de "Atlı Polis Eğitim Merkezi" oluşturuldu - Atlardan detaylar - Tekerlekli sandalye dağıtımı - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın konuşması Kayseri 'de "Atlı Polis Eğitim Merkezi" oluşturuldu - Merkezde, atlı birlikler yetiştirilecek, engelli çocukların rehabilitasyonu sağlanacakKAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde oluşturulan Atlı Polis Eğitim Merkezi açıldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Talas ilçesindeki çiftlikte düzenlenen törende, merkezin birçok alanda kolaylık sağlayacağını söyledi.

Tesislerden şehit çocuklarının da yararlanmasını sağlayacaklarını aktaran Kamçı, atlardan, engelli çocukların rehabilitasyon sürecinde faydalanılacağını bildirdi.Atların, toplumsal olaylarda da kullanılacağına değinen Kamçı, "Buna benzer tesisler Ankara, İstanbul dışında dört ilimizde var. Kayseri , atlı birliklerle asayiş olaylara müdahale edecek konuma gelecek. Atlarımızın eğitim süreci tamamlanınca bunlar gerçekleşecek." dedi.
AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ise engelsiz bir yaşam için yapılan çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.
Tesisin açılışı için destek olanlara plaket verildiği programın sonunda, Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi kapsamında tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.
Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer ve Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile çok sayıda davetli katıldı.

Rehabilitasyon Şehit Engelli Çocuk Toplumsal Olaylar Tekerlekli Sandalye 

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