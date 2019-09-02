Kaynaşlı'nın 'sporcu başkanı' gençlere örnek oluyor - DÜZCE
Kaynaşlı'nın "sporcu başkanı" gençlere örnek oluyor - DÜZCE - Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin'in makam detay - Şahin'in spor salonunda hazırlıkları detay - Şahin'in röp. - Şahin'in antrenmandan görüntüsüKaynaşlı'nın "sporcu başkanı" gençlere örnek oluyor - Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, gençlere örnek olup spor alışkanlığı kazandırmak için mesai bitiminin ardından spor salonuna giderek ter döküyor - Çevresindekiler tarafından "sporu başkan" olarak tanımlanan Şahin, ilçede muay thai, kick boks, tekvando, karate ve yüzme gibi sporların yaygınlaştırılmasını amaçlıyor - Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: - "Haftada 3 gün ikişer saat spor yapıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe spordan uzak kalmayacağım çünkü gerçekten büyük faydasını görüyorum. Yoğun bir tempoyla belediye başkanlığı görevini yürütmemize rağmen hiç yorulmuyorum"DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, gençlere örnek olmak ve spor alışkanlığı kazandırmak için mesai bitiminin ardından soluğu spor salonunda alıyor.Uzun yıllardır siyasetin içinde olan Şahin, renkli kişiliğiyle vatandaşların sevgisini kazandı.2001 - 2011 yıllarında AK Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yapan Şahin, bu dönemde ilçeye birçok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı.2019 yerel seçimlerinde MHP'den Kaynaşlı Belediye Başkanı seçilen Şahin, küçük yaşlardan itibaren merak sardığı spordan kopmadı.Gençlik yıllarında futbolun yanı sıra yüzme ve Uzak Doğu sporlarıyla ilgilenen Şahin, çevresi tarafından "sporcu başkan" olarak tanımlanıyor.Şahin, yoğun çalışma temposuna rağmen gençlere örnek olup spor alışkanlığına edindirebilmek için mesai bitiminin ardından gittiği spor salonunda muay thai yaparak ter döküyor.Birol Şahin, ilçede muay thai, kick bocks, tekvando, karate, yüzme gibi sporların yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. - "7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum"Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolla başladığı spora uzun yıllar Kaynaşlıspor'da forma giyerek devam ettiğini söyledi.
Futboldan sonra Uzak Doğu sporlarına merak sardığını anlatan Şahin, "Karate ve kung fu ile uğraştım. Uzun yıllar siyaset de yaptım ama spordan uzak kalmadım. Haftada 3 - 4 sefer spor yaptım. Bu yıl da kick boks ve muay thaiye başladım." dedi. Şahin, muay thai sporunu milli takım antrenörü Muhammet Bişgin ile yaptığını anlatarak, "Haftada 3 gün ikişer saat spor yapıyorum. Bana gerçekten büyük keyif veriyor. Spor salonuna kendimi attığım zaman çok rahatlıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe spordan uzak kalmayacağım çünkü gerçekten büyük faydasını görüyorum. Yoğun bir tempoyla Belediye Başkanlığı görevini yürütmemize rağmen hiç yorulmuyorum. Devamlı dinç kalıyorum. Bu anlamda 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum." diye konuştu. - "Her zaman gençlerimizin ve sporcunun yanındayız"Sporcu kimliğinin yatırımlara da yansıtmayı planladığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:"İnşallah önümüzdeki aylarda Kaynaşlı'da muay thai, kick boks, tekvando, karate, yüzme gibi sporların da yaygınlaştırılmasını sağlayacağız ve bunları belediye bünyesinde yapacağız. Spora önem veren, sporcunun yanında olan, sporcuyu teşvik eden, ödüllendiren bir belediyecilik anlayışımız var. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Sağlıklı yaşamak, dinç kalmak, uzun ömürlü olmak istiyorlarsa spor yapsınlar. Her zaman gençlerimizin ve sporcunun yanındayız. İnşallah bundan sonra da gençlerimize ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek."Şahin, spor yapmanın yaşı olmadığını vurgulayarak, "Mübalağa olsun diye söylemiyorum ama 18 - 20 yaşında gençlerle yarışabilirim. Müsabakaya çıkabilirim. Kendimi o kadar dinç ve zinde hissediyorum. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Spor yapmamız birçok kişiyi teşvik etti. Dinç, genç ve zinde kalmak için, gençlere de örnek olsun diye spor yapıyorum." ifadelerini kullandı.
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