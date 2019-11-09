Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı - ADANA

- Kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibinin seferber olması - İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can - Kur ekibinin köpeği kurtarma çalışması - Kayalıklar arasına sıkışan köpek in kurtarılması görüntüleri Adana 'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can - Kur ekibi sevk edildi.Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.
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