Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı - ADANA

Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı - ADANA

- Kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibinin seferber olması - İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can - Kur ekibinin köpeği kurtarma çalışması - Kayalıklar arasına sıkışan köpek in kurtarılması görüntüleri Adana 'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can - Kur ekibi sevk edildi.Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.

Kayalı Köpek Kurtarma Ekibi Bild Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı