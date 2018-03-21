Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaseinov: 'Terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan TSK'nın kahraman askerlerine teşekkür ediyorum' - KASTAMONU

Kaseinov: 'Terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan TSK'nın kahraman askerlerine teşekkür ediyorum' - KASTAMONU

Kaseinov: "Terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan TSK'nın kahraman askerlerine teşekkür ediyorum" - KASTAMONU - " Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreni - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın konuşması" Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreni - TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov: - "Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır"KASTAMONU (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır." dedi.
Kaseinov, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugünün Türk halklarıyla komşu ve akraba milletlerin en büyük bayramı olduğunu söyledi.

Nevruzun bolluk ve bereket anlamına geldiğini ifade eden Kaseinov, "Sayın Başbakanımız himaye ve desteğinizle sizden aldığımız güçle kültürümüzü daha güçlü şekilde tanıtıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın ev sahipliğinde muhteşem bir etkinlik hazırladık. Bu sene de kültür başkenti açılışımızı nevruz kutlamalarımızla yaptık. Geniş coğrafyamızdan yoğun katılımla nevruzun tüm renklerini sunduk." diye konuştu.
Kültür Başkenti unvanının Kastamonu 'ya çok yakıştığını vurgulayan Kaseinov, " Kastamonu kültür başkenti olmayı sonuna kadar hak ediyor. Tarihi ve kültürel anlamda güçlü bir kent." ifadesini kullandı.Mehmetçik'e teşekkür eden Kaseinov, şunları dile getirdi:"Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır. Nevruz, bin yıllardır olduğu gibi bundan sonra da bu topraklarda sonsuza dek birlik içinde yaşayacak kardeş hakların birlik beraberliğinin sembolü olacak." Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bugün Türk dünyasının kalbinin Kastamonu 'da attığını söyledi.

Etkinliklerin yıl boyu süreceğini belirten Karadeniz, Kastamonu 'yu en iyi şekilde Türk dünyasına tanıtmak istediklerini vurguladı.Karadeniz, Mehmetçiğin Afrin'de elde ettiği başarı dolayısıyla bugün 2 bayramın bir arada kutlandığını dile getirdi.

Nevruz Kutlamaları Terörle Mücadele Açılış Töreni Kültür Başkenti Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı