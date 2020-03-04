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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaş’ta çıkan yangın söndürüldü

Kaş’ta çıkan yangın söndürüldü

ARŞİV-

( ANTALYA ) ANTALYA

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- Antalya’nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ova mahallesinde sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle seralara doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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