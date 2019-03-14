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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karlıova'da mücadele tam bitti derken kar yağışı yeniden başladı

Karlıova'da mücadele tam bitti derken kar yağışı yeniden başladı

Kar yağışı

Hava Sıcaklığı Bild Meteoroloji Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Karların kepçe ile kamyona yüklenmesi
-Kamyonla karın taşınması
-kepçe opöratörünün konuşması
-Kar yağışı sırasında bir vatandaşın araç temizlemesi
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler karla mücadele çalışması yaparken, meteorolojinin uyardığı kar yağışı ilçede başladı.
Kış mevsiminin en çetin yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. 3 aydır çalışma yapan ekipler hava sıcaklığının biraz artmasıyla birlikte mahalle aralarında ve belirli bölgelerde oluşan kar birikintilerini iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'de Elazığ, Bingöl,Tunceli, Malatya ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkların 2-3 derece düşeceğini aktaran meteoroloji, zaman zaman rüzgarın orta ve kuvvetli şekilde esmesi beklendiği uyarısını yaptı. Öteyandan Karlıova ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Devam eden kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla etili olmasının tahmin edildiği öğrenildi. (AT-HİV-
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