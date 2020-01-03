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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

Karlıova ilçesinde kar yağışı

Allah Yağan Kar Yağışı Yeni Yıl 

-Kar detay
-Odun kıran adam detay
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından, Bingöl'de sabah saatlerinde hafif yağan kar, Karlıova'da etkili oldu. İlçe yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yeni yılda ilk kez bu kadar etkili olan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bu yılki kar yağışından dolayı çok zorluk çekmediklerini belirten vatandaşlardan Kudbettin Bulki, “Geçen yıl bu zamanlarda bayağı kar yağmıştı. Bu yeni yılda da bugün başladı kar. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir zorluk çekmedik. Çok güzel geçti. İnşallah bundan sonra da güzel geçecek. Kar berekettir, yağsa da iyidir”dedi.
Kar yağışı nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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