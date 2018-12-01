Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu - MUĞLA

Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu - MUĞLA

- Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu - Sempozyumdan genel görüntüler - Sempozyuma katkı sunan akademisyenlere belge takdimi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve sempozyum düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'in açıklamasıKaria Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu - Sempozyumda 57 bildirinin sunumu yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde, Karia uygarlığına ait araştırmalarla ilgili bildirilerin sunulduğu "Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" sona erdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Milas Müze Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumda 57 bildirinin sunumu yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve sempozyum düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. Adnan Diler, yaptığı açıklamada, sempozyumun Karia hakkındaki soru işaretlerinin çözümüne büyük katkı sunduğunu söyledi.

Karia'nın arkeoloji bakımından önemli bir yere sahip olduğu ve ilçede elde edilen arkeolojik bulguların ezberleri bozduğuna dikkati çeken Diler, şunları kaydetti:"Milas'ta gün yüzüne çıkan bazı kültürel değerler ve bulgular günümüzden 7 bin yıl önceye tarihleniyor. Milas Müzesi'nin kent merkezinde yaptığı kazılar, yoğun bir arkeolojik malzeme vermiştir. Bu malzeme arkeolojideki ezberi de bozmuştur. Çünkü bu malzeme zamanımızdan 5 bin yıl eskiye gidiyor. Hatta İncirliin Mağarası’nda ele geçen malzeme, Geç Kalkolitik Dönem'e yani zamanımızdan 7 bin yıl eskiye gidiyor. Ayrıca kömür havzalarında yapılan kurtarma kazılarında Karia'da pek çok bilinmeyene ışık tutacak malzeme ele geçmiştir. Bu malzeme, Karyalıların kimliklerini ve komşularıyla ilgili sorunları aydınlatabilmektedir. Bütün bu yoğun çalışmalardan elde edilen bilgiler, Mylasa ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar, Karia ile ilgili sorunların çözümünde anahtar işlevi görecektir."Diler, sempozyumda sunulan bildirilerin yakın dönemde yayına verileceğini, arkeolojinin yan dalları olan antropoloji, arkeometri, DNA ve metal analizlerinin de Karia arkeolojisindeki sorunların çözümüne çok büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Antropoloji Bild Aria Görece Arkeoloji 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı