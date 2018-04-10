'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası Suriye'de yapıldı - ÇOBANBEY
"Kardeşim İçin Der'a" filminin galası Suriye'de yapıldı - ÇOBANBEY - Çobanbey bölgesindeki AFAD Lojistik Merkezi - Yönetmen Murat Onbul'un açıklaması - Yapımcı Halis Cahit Kurutlu'nun açıklamaları - Oyunculardan İlker Kızmaz'in açıklamaları - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in konuşması - "Savaşta Sanatın Devamlılığı" adlı panelden detaylar - Anadolu Ajansının savaş bölgelerinde çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılması"Kardeşim İçin Der'a" filminin galası Suriye'de yapıldı - Suriye’deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri ele alan film, TRT'nin katkılarıyla çekildiGAZİANTEP (AA) - Suriye’deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri ele alan "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası Suriye’de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı gösterim Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey bölgesindeki AFAD Lojistik Merkezi’nde yapıldı.TRT'nin katkılarıyla çekilen filmin gösterimi öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bugüne kadar çok sayıda esere destek verdiklerinin altını çizerek, Kardeşim İçin Der'a filmine de çok değer verdiklerini söyledi.
Eren, Suriye’deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğine vurgu yaparak, "Bugüne kadar Suriye'deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Henüz Türkiye’de sinemaseverlerle bu tarz bir film buluşmamıştı. Bizim bu bölgeyi anlamız lazım. Hiç kimse bu hayatta vatansız kalmak istemez. Burada olanların ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esed zulmünü konu alan bir film yapmak istedik." ifadelerini kullandı.Gerçekten güzel bir işin ortaya çıktığını ve 13 Nisanda sinemaseverlerle buluşacağını sözlerine ekleyen Eren, şu bilgileri verdi:"Biz izleyicilerin de filme rağbet göstereceğine inanıyoruz. Filmin galasını da burada yapmak istedik. Suriye’de yapılan ilk gala oldu. Malumunuz Bosna Film Festivali, savaş sırasında yapılan gösterimle başlayan bir festival. Sanat, film aslında toplumsal çatışmaların bir yansımasıdır. Yaşadığımız coğrafyada ise bunun en ağır sonuçlarını görüyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çıkacak sanat eserleri de sanatseverlerle buluşacaktır. Bu filmin bir önemi de Cerablus’ta çekilen sahnelerdir. Bu film, Suriye'de olan biteni Suriyelilerin gözünden anlatıyor. Film, ayrıca, bizim bölgede olup biteni daha iyi anlamamızı sağlayacak." - "Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor"Yönetmen Murat Onbul, çekimlerin oldukça yoğun geçtiğini ve zaman kaybetmek istemediklerini dile getirdi. Bölge halkının da bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Onbul, emeği geçenlere teşekkür etti.Yapımcı Halis Cahit Kurutlu da Suriye'nin Cerablus bölgesinin Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildiğine işaret ederek, bunun ardından alt yapıdan güvenliğe, çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.Oyuncu İlker Kızmaz, filmde Suriyeli Türkmen "Ali" karakterini canlandırdığını söyleyerek, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra Suriye'ye dönen Ali'nin yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştığını kaydetti. Gaziantep ile Suriye'de çekimlerin tamamlandığını aktaran Kızmaz, Suriye'de film çekmenin oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.Kızmaz, bir gazetecinin "7 yıldır televizyondan izlediğiniz bir bölgede sahne almak nasıl bir duyguydu?" şeklindeki sorusu üzerine, "Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor ama olaya biraz daha dahil olduğunuzda insanların neler yaşadığını kendi ağızlarından dinliyorsunuz. Bunlarla yüzleşmek bizim için biraz değişik bir tecrübe oldu. Hatta ağır oldu. Umarım filmde de bu insanların yaşadıklarını yansıtabilmişizdir. Tek umudumuz da bu." dedi. Filmde "Cemal" karakterini canlandıran oyuncu Cem Uçan da, filme ilişkin "cesaret isteyen işler" değerlendirmesinde bulunarak, emeği geçenlerin tarihe tanıklık ettiğini ifade etti. Uçan, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, filmde bolca patlamalı aksiyon sahnelerinin olduğunu ve Suriye'de dramı en doğru şekilde anlatmaya çalıştıklarını bildirdi.Oyuncu Berna Koraltürk ise filmde aksiyon sahnelerinde yer alamadığını dile getirerek, duygusal bir insan olması nedeniyle filmin bazı sahnelerinde zorlandığını kaydetti. AA muhabirlerinin savaş bölgelerinde çekilen fotoğraflarından oluşan serginin de ziyarete açıldığı gösterim öncesi, yazar Yusuf Kaplan ile yönetmen Kutluğ Ataman, savaş ve sanat konularında söyleşi yaptı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve gerçek hikayeler üzerine kurulu filmin oyuncuları arasında Kızmaz ve Uçan'ın yanı sıra Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan yer aldı.