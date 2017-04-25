Karadeniz usulu sızdırmazlık testi



Sosyal paylaşım sitesinde 2 yüz 10 Bin izleme alan video da vatandaş aracını servise su almasından dolayı götürdüğü ama servis yetkilileri vatandaşa aracın su kanallarına depisi yüksek su vurulduğunu ve bu yüzden sızdırma yaptığı için hatayı vatandaşta buldu. Ben debisi yüksek bu su ile daha önceleri aracımı yıkıyordum ve su almıyordu diyen vatandaş eline aldığı itfaiye hortumu ile araca su tutması ile birlikte araba su alması karşısında “ Aynı bir dere ferahlığında araba su alıyor, balıkta yetiştirebilirsiniz bu arabanın içinde. Bu arabamın üçüncü servisten gelmesi ' dedi.



