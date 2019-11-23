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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz Rüzgarı Midyat’ta esti - MARDİN

Karadeniz Rüzgarı Midyat’ta esti - MARDİN

- Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliği - Etkinlikten görüntüler - Hamsi balık dağıtımı - Konserden görüntüler - Etkinlikliğe katılanlar ile röportajMidyat'ta Karadeniz rüzgarı estiMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliği kapsamında bölgenin yöresel ürünleri tanıtıldı.Fuara Karadeniz bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden üretici birlikleri ve firmalar katıldı.
27 Kasım'a kadar sürecek fuara ilişkin açıklama yapan proje koordinatörü Hülya Sevinç, Karadeniz'in lezzetlerinin, kültürünün, halk danslarının, müziğinin tanıtıldığı özel bir proje olduğunu söyledi.

Sevinç, Karadeniz'in farklı il ve ilçelerinden geldiklerini, 8 yıldır bu projeyi yürüttüklerini ifade ederek, yöreye özgü şarkılar eşliğinde davetlilere hamsi ikram edeceklerini belirtti.
Midyat'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Sevinç, herkesi fuara beklediklerini kaydetti.
Vatandaşlar da ilçede bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Karadeniz kültürünü tanımanın güzel olduğunu belirttiler.

Gesi Koordinat 

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