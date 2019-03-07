Karadeniz'in kadın balıkçıların zorlu mesaisi - RİZE
- Balıkçı kadınların denize çıkması - Kadınların ağ çekmesi - Hatice Yurteven'in konuşması - Filiz Oğuz'un konuşması - Balıkçı kadınların ağ örmesi - Emine Yurtseven'in konuşmasıKaradeniz'in kadın balıkçılarının zorlu mesaisi - Rize 'nin Pazar ilçesinde Karadeniz'in hırçın dalgalarına aldırış etmeden "Vira bismillah" diyerek denize açılan kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor - Kadınlar aynı zamanda Gürcistan'ın Batum kenti ile Samsun arasındaki bölgeden gelen balıkçı ağlarını da tamir ediyorRİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize 'nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan kadınlar, Karadeniz'in hırçın dalgalarına aldırış etmeden aile ekonomisine katkı için denize açılıyor.Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 150 bin liralık "Av Araçlarının Kadın Eliyle Tamiri ve Donanımı Konusunda Uzman İşgücü" projesi başlatıldı. Rize 'nin Pazar ilçesinde inşa edilen tamir atölyesinde, aralarında balıkçılık ile uğraşanların da bulunduğu 20 kadın, yaklaşık bir yıl boyunca balık ağı tamiri eğitimi aldı.Eğitimin tamamlanmasının ardından ağları tamire başlayan kadınlara, birçok bölgeden iş gelmeye başladı. Kadınlar artık Gürcistan'ın Batum kentinden Samsun'a kadar olan bölgeden gelen balıkçı ağlarına şekil veriyor.Tamirhanede çalışan kadınlar, aylık 2 bin - 2 bin 500 lira gelir elde ediyor.Kadınlardan bazıları ayrıca balıkçılıkla uğraşan eşleri ve çocukları ile denize açılarak Karadeniz'in bereketinden rızıklarına düşeni almaya çalışıyor. Bir gün önceden ağlarını denize seren kadın balıkçılar, öğle saatlerine yakın kıyıya çıkarak ağlarına takılan, barbun, istavrit ve mezgitleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. - 25 senedir denizdeHatice Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 53 yaşında olduğunu ve halen çalıştığını belirtti. "Ekmek teknemiz bu. Zora katlanıyoruz." diyen Yurtseven, eşi hasta olduğu için çocukları ile balık avına çıktığını söyledi.
Yurtseven, "Balıkçılık yaparak çocuklarımı üniversitede okuttum. 25 senedir balıkçılık ve ağ donatarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi. Yazın bahçede, kışın denizde olduklarını anlatan Yurtseven, "Yağmura yakalansak da denizdeki ağımızı çekmek zorundayız. Yazın bahçede çay işi ile uğraşıyoruz. Kışın balıkçılık yapıyoruz. Özellikle palamut ve zargana avına gidiyoruz. Denizde 11.00'de işimiz bitince atölyeye ağ donatmaya gidiyoruz. Akşam saatlerine kadar orada olacağız." diye konuştu. Balıkçılığın yanında ağ tamirinin geçimlerine katkısı olduğunu aktaran Yurtseven, "Düzenli çalışırsak 2 bin liraya kadar aylık gelirimiz çıkıyor. Haftada 5 ağ yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Emine Yurtseven ise yaklaşık 6 yıldır eşiyle denize çıktığını, ağ örme işini öğrendikten sonra kıyıda kaldığını vurguladı. - Babasına yardım için çıktığı Karadeniz'de 10 yıldır ağ çekiyorFiliz Oğuz da, 10 yıl önce babasına yardım için denize açıldığını o gün bugündür bu işi yaptığını söyledi.
Oğuz, "Bir gün babam 'Gel yardım et. Sadece bir gün yardım edeceksin' dedi. Yardım etmek için gittim, gidiş o gidiş. Yardım ettiğim günden bugüne denizdeyim." ifadesini kullandı.Artık alıştığını ve balıkçılığın yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Oğuz, "Ben onlarla olmazsam çok geç kalacaklar. Artık bir iş gibi görüyorum. Ağa başlarken de böyle öğrenme amacıyla başlamıştık. Bir işe başlayınca üzerimizde kalıyor. Geçim kaynağımız oldu. Karadeniz'de olup balık tutmamak olur mu? İşimiz bu." şeklinde konuştu.
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