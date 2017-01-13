Kar nedeniyle gerçekleşen kazalar kameralara yansıdı



'KAR' KAZALARI MOBESEDE



Şiddetli soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen caddelerde yaşanan bazı trafik kazaları Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Bazı araçlar sürücüleri buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan savrulurken, bazıları ise kavşaklarda ters yöne dönen araçlara vurmamak için son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuluyor.



Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekiplerince, kar lastiği ve zincir takılmayan araçların mecbur kalmadıkça trafikte seyretmemeleri ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.





