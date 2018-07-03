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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kapaklı çöp kutusuna yuva yapan kuşu ve yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Kapaklı çöp kutusuna yuva yapan kuşu ve yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Vatandaşın tuvalete girişi

Hamzalı Kapaklı Çöp Kutusu Trol 

-Çöp kutusunu göstermesi
-Çöp kutusunu açması
-İçindeki yavru ve ana kuş
-Kuşları çöp kutusundan alması

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana'da bir okulun tuvaletindeki kapaklı çöp kutusuna yuva yapan ve yavrusu da olan kuşu vatandaşlar kurtardı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda ilginç bir olay yaşandı. Okulun tuvaletine giren vatandaşlar çöp kutusundan kuş sesi geldiğini görünce çöp kutusunun kapağını açıp kontrol etti. Vatandaşlar çöp kutusunun içinde bir kuş ve yavrusu olduğunu gördü. Kapaklı çöp kutusuna giren ana kuşun bir de yavrusu oldu. Vatandaşlar çöp kutusundan çıkamayan ana ve yavru kuşu kutudan çıkartarak esaretten kurtardı.
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