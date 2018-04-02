Kapadokya'da ilkbahar güzelliği - NEVŞEHİR

- Kapadokya'da gezinti yapan turistler - Hollandalı turist Oreads Piek ile röportaj - Güney Afrikalı turist Mohamed Irshad Essa ile röportajKapadokya'da ilkbahar güzelliği - Baharın gelmesiyle açan çiçekler Kapadokya'nın doğal güzelliğine renk katarken, ortaya güzel görüntüler çıktıNEVŞEHİR (AA) - Doğal oluşum vadileri, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları ve butik otelleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, ilkbaharın gelmesiyle açan çiçekler rengarenk görüntü oluşturdu.Peribacaları arasında boy gösteren çiçekler, her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği bölgenin doğal manzarasına ayrı bir hava kattı.UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde turistler, baharın bahşettiği güzellikler arasında at ve ATV araç turlarına katılarak veya yaya olarak gezinti yapıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor.Bölgenin en çok ziyaretçi çeken Göreme beldesinde, otlanması için araziye bırakılan köylülere ait at ve eşekler ilginç görüntüler oluştururken, turistlerin de dikkatini çekiyor.Bölgede arkadaşlarıyla gezinti yapan Hollandalı turist Oreads Piek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Kapadokya'da ilkbahar ve doğanın uyumuna şahitlik ettiğini, bölgenin tarihi ve kültürel dokusundan etkilendiğini belirtti. Piek, "Buraya, baharda gelmiş olmak ayrıcalık diye düşünüyorum. Manzara çok güzel görünüyor. Sıcak hava balonuna binerek peribacalarını gökyüzünden de seyrettim, çiçekler Kapadokya'ya ayrı bir güzellik katmış. Burasıyla ilgili fotoğrafları daha önce internette görmüştüm, açıkçası tarihi ve kültürel dokudan çok etkilendim." dedi. Güney Afrikalı turist Mohamed Irshad Essa da bölgedeki doğal kaya yapılarındaki sarı ton ile baharın yansıması, yeşilin buluştuğu bölgenin daha önce hiç karşılaşmadığı bir doğal güzelliğe sahip olduğunu kaydetti. Essa, "Üç gündür Kapadokya'dayım. Çeşitli gezilere katıldım, balona bindim, kayadan oyma otelde kaldım. Çok değişik bir deneyim yaşadım, burası çok ilginç bir yer. Doğanın yansıttığı renkler canlı ve etkileyici. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma Kapadokya'nın mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyeceğim, tavsiye edeceğim." diye konuştu. Profesyonel turist rehberi Soner Menekşe de Kapadokya'nın her mevsim farklı güzellikler yansıttığını, dünyada alternatifi bulunmayan bölgenin doğal güzelliklerinin ilkbaharda, doğanın farklı renklerini barındırarak turistler için eşsiz manzaralar oluşturduğunu söyledi.