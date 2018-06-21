Kanyonda "paraşütle uçtular" - ERZİNCAN - Buse Jamp atlayışların yapıldığı bölgeden genel ve detay görüntü - Buse Jamp atlayışların yapıldığı bölgeden drone görüntüsü - Buse Jamp atlayış yapan sporcuların GoPro görüntüsü - Buse Jamp atlayışları yapan sporcuların sudan çıkarılışı - Festival Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Feridun Çelikmen röportaj - Erzincan 'ın Kemaliye ilçesinde, Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Karanlık Kanyon'da 12 ülkeden sporcuların gerçekleştirdiği paraşütle atlayışlar, heyecanlı anlara sahne oldu - Sporcular atlayışları, kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğindeki ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halatlardan gerçekleştirdi - Festival Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Feridun Çelikmen: - "Kemaliye'nin bundan sonraki amacı 'Sırat on Fırat' adını verdiğimiz dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsünü yapmak"ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Kemaliye ilçesinde 39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında, sporcuların kanyonda paraşütle yaptığı atlayışlar renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali, sporcuların, paraşütle atlama (base jumping) etkinliği ile sona erdi.Karanlık Kanyon'daki "Sırat on Fırat" bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe 12 ülkeden 19 sporcu katıldı. Kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğindeki ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular, buradan atlayışlarını gerçekleştirdi.Sporculardan bazıları atlayışlarını belirlenen noktaya yaparken, bazıları ise Karasu Nehri'ne inebildi. Karasu Nehri'ne inen sporcular, nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.Kemaliye'ye gelen çok sayıda kişi atlayışları ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. Festival Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yarasa atlayışı (wingsuit) ve buse jumping bölümünü başarıyla tamamladıklarını belirtti. Türkiye'de wingsuit atlayışının ilk kez Kemaliye'de yapılmaya başlandığını söyleyen Çelikmen, şunları kaydetti:"Türkiye'de ilk kez sporcularımız 'demir yol' adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanış yaparak wingsuit atlayışını yaptıkları platforma çıktılar. Burada sporcularımız ikili, üçlü ve tekli uçuşlar yaptılar. Bu, şu an için ülkemizde yalnızca Kemaliye'de yapılabilen bir spor. Bu atlayışların ardından buse jump atlayışları ile etkinliğimiz Karanlık Kanyon'da devam etti."Çelikmen, etkinliklerinin süreceğini belirterek, "Kemaliye'nin bundan sonraki amacı 'Sırat on Fırat' adını verdiğimiz dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsünü yapmak. Bu köprüyü yaptığımızda yöre ekonomisine müthiş ivme kazandıracağız. Herkesin desteğini ve ilgisini bekliyoruz. Bu proje sadece Kemaliye'nin değil tüm Türkiye'nin gurur projesidir." diye konuştu.