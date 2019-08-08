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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kalbi duran kediyi, itfaiye erinin müdahalesi kurtaramadı

Kalbi duran kediyi, itfaiye erinin müdahalesi kurtaramadı

-Rahatsız kediye kalp masajı görüntüleri

Sparta Kalp Masajı İtfaiye Eri Cep Telefonu Hayvan 

-- Rahatsız kediye suni teneffüslü müdahale görüntüleri
--Genel görüntüler

( ISPARTA )- Veteriner hekim bulamadığı kedisini itfaiyeye getirdi, erlerin tüm müdahalelerine rağmen kedi telef oldu ISPARTA

- Isparta’da veteriner hekim bulamayan vatandaşın rahatsızlandıktan sonra İtfaiye Müdürlüğü’ne getirdiği kedisine kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye erleri, ellerinden geleni yapmasına rağmen talihsiz hayvanı kurtaramadı. İtfaiye erlerinin kediye müdahale anları cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, yaşanan olay sonrasında hayvan sahibinin büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Olay, önceki gün Isparta Modernevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ö. isimli vatandaş evinde rahatsızlanan kedisi için akşam saatlerinde veteriner hekim bulamayınca, evinin yakınında bulunan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek görevlilerden yardım istedi. Rahatsız kediyi gören itfaiye erleri, önce kalp masajı yaptı, ardından da sunni teneffüs yaparak hayvanı kurtarmak istedi. Ekipler, talihsiz kediye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Yaşanan olay ve itfaiye ekiplerinin hummalı çabaları ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Talihsiz kedi, itfaiye erlerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan talihsiz olay sonrasında hayvanın sahibi Z.Ö.’nün büyük üzüntü yaşadığı ve daha sonra itfaiye ekipleri tarafından ölen kedisiyle birlikte evine bırakıldığı öğrenildi. (FK-AŞ-Y)
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