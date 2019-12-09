Kahramanmaraş’ta karla mücadele

-Karla mücadele

-Kar küreyen araçların detayı



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolları temizliyor. Büyükşehir Belediyesi il genelinde kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Andırın İlçesinde Kargaçayırı ile Çığşar Yollarında, Onikişubat İlçesi Kümperli Çağırgan ve Hacılar Yollarında, Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular bölgesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; “İlimiz genelinde kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz önceden belirlenen sorumluluk bölgelerinde kış çalışmaları kapsamında 7/24 olarak görevlerinin başında olup, gerek ilçe belediyeleri gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz” ifadelerine yer verildi.





loading...