Kahramanmaraş’ta 2018 yılında 10,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu

-Çalılık alanlar

-Alçak kesimden ormanlık bölge

-Yüksek yerlerden genel orman görüntüsü

-Kent merkezinde ormanlık alanlar



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) KAHRAMANMARAŞ



- Türkiye’nin orman bakımından önemli illeri arasında yer alan Kahramanmaraş, orman ve bitki zenginliği ile de dikkat çekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nü de bünyesinde bulunduran Kahramanmaraş’ın ormanlık alanı yaklaşık 5 milyon 214 bin 130 dekar. Kentin yüzölçümünün yüzde 36’sını orman alanları kaplarken, bunun yüzde 61’i bozuk, yüzde 39’u normal orman alanı olarak belirtiliyor. Bölge müdürlüğü tarafından 2003-2007 yıllar arasında 1 milyon 190 bin 180 dekar arazide çalışma yapılarak, 140 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlık alan çalışmaları kapsamında 2018 yılında, yaklaşık 10,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Orman bölge müdürlüğü 2018 yılı kapsamında kurum bahçeleri, mesire alanları, bal ormanları ve kırsal alanlara dikilen fidanlarla da kentin yeşil sahası çoğaltmaya çalışıldı. Kentte kermes meşesi, mazı meşesi, laden, sandal, zeytin, dişbudak, sumak, akçakesme, karaçalı, erguvan gibi orman türlerinin yanı sıra, kızılçam, göknar, ardıç ve meşe türleri de yer alıyor.

