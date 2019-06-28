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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı sahneye çıktı - DÜZCE

Kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı sahneye çıktı - DÜZCE

- Programdan detaylar - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes - Brown'un konuşması - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in konuşması - Tiyatro oyunundan detaylarKadınlar, kadına yönelik şiddete karşı sahneye çıktı - Düzce 'de, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek isteyen bir grup kadın 'Sahi Sen Kimsin?' isimli tiyatro oyununu sahneledi - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes - Brown: - "Bize Türkiye'nin dört bir yanından pek çok proje geldi, biz bu projenin çok iyi bir proje olduğunu düşündük. Çünkü Avustralya hükümeti için de öncelikli bir konu olan kadının güçlendirilmesi burada yer alıyor"DÜZCE (AA) - Denizatı Kadın Dayanışma Derneğince hazırlanan ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğince finanse edilen 'Bizim Senaryo' projesi kapsamında 'Sahi Sen Kimsin?' isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki oyunu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes - Brown ile eşi Neda Ale Mohaamad, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Yaman, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve tiyatroseverler izledi.Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 8 gönüllü kadının sahne aldığı oyunda, kadınların yaşadığı zorluklar anlatıldı.Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, oyun öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize Türkiye'nin dört bir yanından pek çok proje geldi, biz bu projenin çok iyi bir proje olduğunu düşündük. Çünkü Avustralya hükümeti için de öncelikli bir konu olan kadının güçlendirilmesi burada yer alıyor." dedi.
Projenin sonucunu görmek üzere Düzce 'ye geldiklerini belirten Brown, "İlk defa Düzce 'ye geliyorum, burada bulunmaktan da çok mutluyum. Buraya eşim ve çocuklarımla geldim. Bu harika sebep dolayısıyla Düzce 'yi ziyaret ettik." diye konuştu.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de kadın konusunda önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Farkındalık Farkındalık Yaratma Hükümet Tiyatro Oyunu 

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