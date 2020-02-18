Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza İzle

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza İzle

-Yapılan denetimlerden görüntüler

Deniz Kirliliği Para Cezası Harekete Geç Trol 

--balast döken gemiden görüntüler
--Ekkiplerin nnumune almaları
--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’de İzmit Körfezi’ne kirli balast döktüğü tespit edilen Panama bandıralı gemiye 635 Bin 614 TL para cezası kesildi. İzmit Körfezi’ni kirleten Panama bandıralı gemi ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında Körfez ilçesinde bulunan bir limanda bulunan geminin denize kirli balast döktüğü tespit edildi. Ekipler yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye anında müdahale etti. erekli numuneler ekipler tarafından alınarak Panama bandıralı ‘BISKRA’ adlı gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti. Deniz uçağı denizi kirleten gemileri tespit ediyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Fırtınası Böyle GeldiKar Fırtınası Böyle Geldi
Pasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini GiydiPasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi
Ocak Ayında Deniz KeyfiOcak Ayında Deniz Keyfi
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı