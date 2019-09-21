Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmirli öğrencilerden 'küresel iklim grevi'ne destek

İzmirli öğrencilerden 'küresel iklim grevi'ne destek

İzmir li öğrencilerden "küresel iklim grevi"ne destek - İzmir 'de düzenlenen küresel iklim grevinden genel görüntüler - Grubun slogan atma ve şarkı söylemesinin görüntüleri - Grup adına Deniz Küçükler'in yaptığı açıklamadan görüntüler İzmir li öğrencilerden "küresel iklim grevi"ne destek - "Sıfır Gelecek İzmir Platformu" öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya öğrenciler, küresel ısınmaya dikkati çektiİZMİR (AA) - İzmir li öğrenciler, dünya genelinde düzenlenen küresel iklim grevine, düzenledikleri farkındalık etkinliğiyle destek verdi."Sıfır Gelecek İzmir Platformu" öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen gruba, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri de eşlik etti. Öğrenciler daha sonra Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.Grup adına açıklama yapan Deniz Küçükler, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in başlattığı "Fridays For Future"nin uluslararası bir etkinlik olduğunu anımsattı.Küresel iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Küçükler, şöyle konuştu:"Önümüzde yalnızca iki seçenek duruyor. Ya küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için üstümüze düşeni yapacağız ve sıfır karbon emisyonuna geçeceğiz. Ya da yaşamın hepimiz için sona erdiği bir gelecekle yüz yüze geleceğiz. Yerel yönetimler olmak üzere tüm kurumlara sesleniyoruz. İklim acil durumu ilan edilmeli. Fosil yakıtlara veda edilmeli. Yenilenebilir enerjiye geçilmeli. Endüstriyel tarım ve hayvancılıktan vazgeçilmeli. Ormanlar korunmalı. Önümüzde yalnızca iki seçenek duruyor."Ellerinde küresel ısınmaya dikkat çeken pankartlar taşıyan grup, buradan da Fuar Kültürpark Alanı'na kadar yürüdü.Öte yandan, Seferihisar ilçesinde de çevre dernekleri Küresel İklim Grevine düzenledikleri etkinlikle destek verdi.

Farkındalık Uluslararası Küresel Isınma Öğrenciler Hayvancılık 

İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı