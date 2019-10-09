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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'in 'şair' şoförü

İzmir'in 'şair' şoförü

İzmir 'in "şair" şoförü - Ali Günal'ın çalıştığı taksi durağı - Ali Günal'ın taksisini temizlemesi - Ali Günal'ın şiir kitabını okuması - Ali Günal'ın şiir okuması ve çıkardığı şiir kitabını taksi durağındaki arkadaşlarına göstermesi - Ali Günal'ın İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ile sohbeti - Ali Günal ile röportaj - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ile röportaj İzmir 'in "şair" şoförü - Kentte 50 yıldan bu yana taksi şoförlüğü yapan 68 yaşındaki Ali Günal, duygularını şiirlerle anlattığı ilk kitabını çıkartmanın mutluluğunu yaşıyor - Günal:"Müşterilerime ve arkadaşlarıma yazdığım şiirleri okuyordum. Yolcular beni dinlerken yolun nasıl bittiğini anlamadıklarını söylüyor"İZMİR (AA) - İzmir 'de 50 yıldan bu yana hayatını taksi şoförlüğü yaparak sürdüren 68 yaşındaki Ali Günal, vatan, aşk ve İzmir temalı şiirlerden oluşan ilk kitabını yayımlamanın mutluluğunu yaşıyor.Konak ilçesinde çevresindekilerin hayırseverliği ve gönlünün zenginliği nedeniyle "Milyoner Ali" diye seslendiği 2 çocuk babası Günal, çocukluk yıllarından bu yana şiir yazıyor. Ali Günal, yıllardır biriktirdiği şiirlerini, ailesi ve arkadaşlarının teşvikiyle "Muhabbet Olsun" ismini verdiği ilk kitapta topladı.Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir tutkusu gibi taksiciliği de çok sevdiğini, ilerleyen yaşına rağmen hala arkadaşlarıyla bir arada olmak için haftanın belli günlerinde taksi kullanmayı sürdürdüğünü belirtti.
Şiir yazmaya çocukluğunda başladığını, yaşamı boyunca şiirler yazdığını belirten Ali Günal, "Müşterilerime ve arkadaşlarıma yazdığım şiirleri okuyorum. Yolcular beni dinlerken yolun nasıl bittiğini anlamadıklarını söylüyor. Şiirlerimi çok beğeniyorlar. Birçok yolcum, 'Lütfen bencil olmayın ve kitabınızı çıkarın' demişti." diye konuştu.
Hayatının en mutlu dakikalarını şiir yazıp okurken geçirdiğini anlatan Günal, "Şiir yazarken hissetmiyorum, yaşıyorum..." ifadelerini kullandı.Ali Günal, şiirlerinde günlük yaşamın yanı sıra vatan, millet sevgisi gibi konuları da işlediğini dile getirdi. - "Mesleğine aşık bir insan" İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık da Günal'ı 45 yıldan bu yana tanıdığını, onun hem mesleki hem de yaşam tarzı olarak birçok meslektaşına örnek olduğunu anlattı.Ali Günal'ın yıllardır şiir yazdığını ifade eden Anık, "O, mesleğine aşık bir insan. Aynı zamanda şair. Kendine has üslubuyla şiirlerini kitap haline getirdi. Ben de okudum, çok hoşuma gitti. İzmir 'deki tüm taksici arkadaşlarıma da bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Dinler Taksi Durağı Lyon Muhabir Şiir Kitabı 

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