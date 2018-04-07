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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de akrobat mankenlerin 'dikey' defilesi

İzmir'de akrobat mankenlerin 'dikey' defilesi

İzmir 'de akrobat mankenlerin "dikey" defilesi - İzmir 'de "Dikey Defile" heyecanı - Dik platformlardan mankenlerin aşağıya ve yukarı yürümesi, dans etmesi - Defileyi izleyen vatandaşlar - Alışveriş merkezinin müdürü Vedat Özeren ile röportaj - Akrobat modeller, İzmir 'deki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren markaların ilkbahar kreasyonlarını halat yardımıyla dikey podyumda yürüyerek tanıttıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezi bünyesindeki spor giyim markalarının ilkbahar koleksiyonlarını "Dikey Defile" düzenleyerek tanıttı.

Alışveriş Defile Mankenler Alışveriş Merkezi Modeller 

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