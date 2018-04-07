İzmir 'de akrobat mankenlerin "dikey" defilesi - İzmir 'de "Dikey Defile" heyecanı - Dik platformlardan mankenlerin aşağıya ve yukarı yürümesi, dans etmesi - Defileyi izleyen vatandaşlar - Alışveriş merkezinin müdürü Vedat Özeren ile röportaj - Akrobat modeller, İzmir 'deki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren markaların ilkbahar kreasyonlarını halat yardımıyla dikey podyumda yürüyerek tanıttıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezi bünyesindeki spor giyim markalarının ilkbahar koleksiyonlarını "Dikey Defile" düzenleyerek tanıttı.