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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İTÜ'den müzik öğretmenlerine eğitim - BALIKESİR

İTÜ'den müzik öğretmenlerine eğitim - BALIKESİR



Görüntü dökümüÇalıştay afişi detayıİTÜ eğitmenleri tarafından müzik öğretmenlerine verilen derslere ait detaylarİTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Dr. ve Gitar Öğretim Görevlisi Tolgahan Çoğulu’nun açıklamalarıİTÜ eğitmenleri tarafından müzik öğretmenlerine verilen derslere ait detaylarİTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü Öğretim Görevlisi Tufan Kurtoğlu’nun açıklamalarıİTÜ eğitmenleri tarafından müzik öğretmenlerine verilen derslere ait detaylarİTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doktor - Öğretim Görevlisi Şirin Karadeniz’in açıklamalarıİTÜ eğitmenleri tarafından müzik öğretmenlerine verilen derslere ait detaylarİTÜ'den müzik öğretmenlerine eğitimBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlilerince, Türkiye genelinde 82 güzel sanatlar lisesinde görev yapan yaklaşık 300 müzik öğretmenine eğitim veriliyor.İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Nisan 2019'da iş birliği protokolü imzalandı.Ayvalık'taki bir otelde başlanan seminerde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlilerince, Türkiye genelinde eğitimin sürdüğü 82 güzel sanatlar lisesindeki yaklaşık 300 müzik öğretmenine ud, gitar, bağlama, kanun, ney, kemane, koro, çalgı toplulukları ve Türk Müziği teorisi üzerine eğitimler verilmeye başlandı.İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Gitar Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, en büyük amaçlarının Türkiye genelindeki müzik öğretmenleriyle tanışmak ve bilgi aktarımını sağlamak olduğunu söyledi.

Çoğulu, eğitimcilerin tümünün ön hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Hem bunu aktarıyorlar, hem de kursiyer öğretmenlerimizle ortak paydada buluşarak farklı metotlar üzerinde de yoğunlaşabiliyorlar." diye konuştu.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü Öğretim Görevlisi Tufan Kurtoğlu da eğitim programında, beklediklerinin çok üzerinde bir sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Görevlisi Şirin Karadeniz ise seminer kapsamında eğitim verdiği müzik öğretmenlerinin genelde üniversitelerin Batı müziği branşlarından mezun olduğuna işaret ederek, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz bu projenin hedefi, Türk müziği alan derslerine yönelik gelişmeleri, materyaller ile eğitim ve öğretime katkı sağlamaktır." dedi.

Bağlama Tarım Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen 

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