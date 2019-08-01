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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’dan Balkanlara Gençlik Buluşması - İSTANBUL

İstanbul’dan Balkanlara Gençlik Buluşması - İSTANBUL

- Buluşmadan detaylar - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması - Gençlerden detaylar - Dünya Çocukları Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Biçici'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - " İstanbul 'dan Balkanlara Gençlik Buluşması" etkinliği kapsamında özel tren seferiyle yola çıkan 100 öğrenci, tarihi Sirkeci Garı'ndan uğurlandı.

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