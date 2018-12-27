'İslam ümmetinin rol modeli Mehmet Akif Ersoy'dur' - KONYA
"İslam ümmetinin rol modeli Mehmet Akif Ersoy'dur" - KONYA - "Korkma" isimli tek kişilik tiyatro oyunu - Detay görüntüler - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in konuşması"İslam ümmetinin rol modeli Mehmet Akif Ersoy'dur" - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez: - "Toplumlar rol modellerinin peşinden gider. Bana göre İslam ümmetinin rol modeli de Mehmet Akif Ersoy'dur" - "Mehmet Akif Ersoy bir duruşun adıdır. İslam ümmeti kavramının, vatan ve Türk kelimelerinin anlamıdır" - "Akif'in nerede ve ne zaman vefat ettiğini binlerce kişiye sordum, bilen çıkmadı" - "Bakmayan, görmeyen ve düşünmeyen bir insan profili oluşturmak isteyenler yoğun çaba sarf ediyor. 15 Temmuz'u yapanlar yıllardır bu ülkede algı operasyonları yaptılar"KONYA (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, "Toplumlar rol modellerinin peşinden gider. Bana göre İslam ümmetinin rol modeli de Mehmet Akif Ersoy'dur." dedi. Ersoy'un hayatını ve Çanakkale Destanı'nı anlatan, kendi yazdığı "Korkma" isimli tek kişilik tiyatro oyununu Konya 'da sahneleyen Yenilmez, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve düşünür Ersoy hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Milli şair Ersoy'un sadece Türkler için değil, tüm İslam ümmeti için önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Yenilmez, şöyle konuştu:"Mehmet Akif Ersoy bir duruşun adıdır. İslam ümmeti kavramının, vatan ve Türk kelimelerinin anlamıdır. Akif, bir Arnavut olarak, 'Sana yok, ırkıma yok izmihlal' derken, farklı bir millet tanımı yapıyor. Toplumlar rol modellerinin peşinden gider. Bana göre İslam ümmetinin rol modeli de Mehmet Akif Ersoy'dur."Türkiye toplumunun Ersoy'u çok sevdiğini, buna karşılık Akif hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu dile getiren Yenilmez, milli şairin neler yaşadığının, yazdıklarının, dünya görüşünün neredeyse hiç bilinmediğini vurguladı. - "Binlerce kişiye sordum, bilen çıkmadı"Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin birçok şehrinde, Mehmet Akif'in hayatını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik tiyatro oyununu sergilediğine işaret eden Yenilmez, "Her oyunun sonunda, Akif'in nerede ve ne zaman vefat ettiğini binlerce kişiye sordum, bilen çıkmadı. 20 Aralık 1873'te İstanbul Fatih'te dünyaya geldiğini ve 27 Aralık 1936'da İstanbul Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı'nda hayatını kaybettiğini bir kişi bile söyleyemedi." diye konuştu. Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'un bilinmesinin yıllarca engellediğini ifade ederek, son yıllarda bu durumun değişmeye başladığını, kendisinin de Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile sahnelediği tiyatro oyununda Akif hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştığını anlattı. - "15 Temmuz'u yapanlar yıllardır bu ülkede algı operasyonları yaptılar"Sanatın günümüzdeki en etkili mücadele araçlarından biri haline getirildiğinin altını çizen Yenilmez, "Sinema ve tiyatro var olduğu günden beri siyasetin bir propaganda aracı olmuştur. Dünya genelinde bunu en iyi Hitler döneminde veya komünist ülkelerde görebilirsiniz. Türkiye'de de bu durum diğer ülkelerden farklı değildir." değerlendirmesinde bulundu.Birlerinin, uzun yıllardır Türk halkının gerçeklere ulaşmasına engel olmaya çalıştığına değinen Yenilmez, şunları kaydetti:"Bakmayan, görmeyen ve düşünmeyen bir insan profili oluşturmak isteyenler yoğun çaba sarf ediyor. 15 Temmuz'u yapanlar yıllardır bu ülkede algı operasyonları yaptılar. Neye inanmamızı istiyorlarsa sadece onu gösterdiler. Bunun sonucunda sadece onların ürettiklerini tüketen bir toplum oluşturmayı hedeflediler. Ancak başarılı olamadılar."