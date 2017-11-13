İran-Irak sınırında meydana gelen deprem Türkiye'yi etkiler mi?



NTV ekranlarında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Okan Tüysüz, akıllardaki ' Bu deprem Türkiye'yi etkiler mi? ' soruna yanıt verdi. Tüysüz, merak edilen Marmara depremiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

