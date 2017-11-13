Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2017 Pazartesi günü yayınlandı
İran-Irak sınırında meydana gelen deprem Türkiye'yi etkiler mi?

İran-Irak sınırında meydana gelen deprem Türkiye'yi etkiler mi?

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye, İran, Suriye, Kuveyt ve Azerbaycan'dan da hissedildi.

Öğretim Üyesi Okan Tüysüz İstanbul Teknik Üniversitesi Süleymaniye Azerbaycan 


NTV ekranlarında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Okan Tüysüz, akıllardaki ' Bu deprem Türkiye'yi etkiler mi? ' soruna yanıt verdi. Tüysüz, merak edilen Marmara depremiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Azerbaycan, Ermenistanın İHA'sını DüşürdüAzerbaycan, Ermenistanın İHA'sını Düşürdü
Tamamen yerli.. Bin metreye tam isabetTamamen yerli.. Bin metreye tam isabet
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Eurovisionda Finale Kalan 10 Ülke BelirlendiEurovisionda Finale Kalan 10 Ülke Belirlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı