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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İran'da renkli Türkmen düğünü - GÜLİSTAN

İran'da renkli Türkmen düğünü - GÜLİSTAN

- Gelin ve damatların müzik ve oyunlar eşliğinde nikah salonuna yürümesi - Türkmenlerin geleneksek kıyafetleri ile oynaması - Toplu nikah töreninden detaylarİran'da renkli Türkmen düğünü - Gülistan eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde dünya evine giren Türkmen gelinlere "annak" isimli başlık giydirildiGÜLİSTAN (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde, geleneksel Türkmen düğünü renkli görüntüler oluşturdu.İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu tarafından Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde düzenlenen toplu nikah töreninde, Türkmenlerin yanı sıra Sistani - Fars, Kehtul ve diğer etnik kesimlere mensup 25 çift dünya evine girdi.Renkli görüntülere sahne olan toplu nikah merasiminde özellikle Türkmenlerin geleneksel düğünleri büyük ilgi gördü.Türkmen damatlar başlarındaki yün kalpaklarla dikkati çekerken, Türkmen gelinlere ise nikahlarının kıyılmasının ardından evli olduklarını simgeleyen "annak" isimli başlık giydirildi.Törende Türkmenlerin geleneksek kıyafetleri ve adetleri renkli görüntüler oluşturdu.Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplu nikah merasimi, oynanan yöresel oyunlar ve farklı dillerde seslendirilen şarkılarla sona erdi.

Nikah Salonu İran Toplu Nikah Toplu Nikah Töreni Nikah Töreni 

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