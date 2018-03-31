İmera Manastırı 668 yıldır ayakta - GÜMÜŞHANE

- Manastırın genel görüntüsü - Manastırdan detaylar - Vali Memiş'in inceleme ve bilgi alması - Vali Memiş'in açıklamalarıİmera Manastırı 668 yıldır ayakta - Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösterilen, gotik mimarisi ve aydınlatma tekniğiyle ilgi çeken manastır, turizme kazandırma çalışmaları kapsamında restore edilecek - Gümüşhane Valisi Memiş: - "Yaklaşık bir milyon liralık bir restorasyon projesi var. Bu projeyi manastırın önceliklerini dikkate alarak yapmaya başlayacağız"GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de Hristiyan Ortodoks inancının özelliklerini taşıyan ve mimari özellikleriyle dikkati çeken 668 yaşındaki İmera Manastırı, restore edilecek.Merkeze bağlı Olucak köyü sınırları içinde yer alan, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniği gibi özellikleriyle Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösterilen manastırda restorasyon çalışmaları yakın dönemde başlayacak. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 1350 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde restore edilerek bugüne ulaşan 668 yıllık manastırda Gümüşhane Müzesi yetkilileriyle incelemede bulundu.Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, manastırın bulunduğu bölgenin tarihi açıdan önem taşıdığını söyledi.
İmera Manastırı'nın mimari ve teknik açılardan bölgedeki en değerli ve korunaklı manastırlardan biri olduğuna dikkati çeken Memiş, "Yaklaşık bir milyon liralık bir restorasyon projesi var. Bu projeyi manastırın önceliklerini dikkate alarak yapmaya başlayacağız. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi de önümüzdeki günlerde tamamlayacağız." dedi. - "Bunlar bize insanlığın mirası"Tarihi eserlerin korunmasında devlet kadar bölgede yaşayan insanların da sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:"Bunlar bize insanlığın mirası. Biz buraları 'Hristiyan kültürüdür' diye korumamazlık etmiyoruz. Biz bütün kültürlere, inançlara saygılı ve önem veren bir kültürden geliyoruz. Osmanlı coğrafyası ve modern Türkiye Cumhuriyeti, aynı değerleri koruyup kolluyor. Buralar bize turizm getirisi de olacağı için daha iyi şekilde korumak adına elimizden geleni hep birlikte yapacağız."Manastır ile ilgili bazı yerel ve ulusal gazetelerde önceki günlerde olumsuz haberler yer aldığını anımsatan Memiş, duyarlılık gösteren gazetecilere teşekkür etti.Memiş, Gümüşhane 'de İmera Manastırı gibi yaklaşık 400 tescilli eser bulunduğuna işaret ederek, "Bunların hepsini korumak, kollamak istiyoruz. Bu haberlerin ardından Gümüşhane Valisi olarak burada yapılan hizmetleri görmek üzere geldim. Her ne kadar olumsuz bir haber olsa bile bu tarihi eserlere ve tarihi değerlere sahip çıkmamıza vesile oldukları için tüm gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.