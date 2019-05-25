İlber Ortaylı Aydın'da

- Tarihçi - akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fuar alanına gelişi - Fuar alanından detay görüntüler - Prof. Dr. Ortaylı'nın kitapları imzalaması - İlber Ortaylı hayranlarının oluşturduğu uzun kuyrukAYDIN (AA) - Aydın 'da ikincisi düzenlenen kitap fuarında tarihçi - akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı okurlarıyla bir araya geldi.Ortaylı, Atatürk Kent Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarına katıldı. Fuar alanını gezen Ortaylı, ardından okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.Kitaplarını Ortaylı'ya imzalatmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
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