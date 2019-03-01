İFEXPO Midyat’ta tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - MARDİN

- FEXPO Fuarı Midyat'ta tanıtıldı - Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin konuşması - TÜYAP Fuarcılık ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal - Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nu başkanı Hüseyin Özgür’ün konuşması - MARGİSAD Başkanı Halil El in konuşması, - Plaketlerin verilmesi, - Toplu fotoğraf çekilmesi. FEXPO Fuarı Midyat'ta tanıtıldıMARDİN (AA) - Moda ve Hazır Giyimci Federasyonu tarafından 10 - 13 Temmuz tarihlerinde TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı'nın (İFEXPO) Midyat ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin (MARGİSAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, TÜYAP Fuarcılık ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, MARGİSAD Başkanı Halil El, Ege Giyim Sanayiciler Derneği Yönetim kurulu üyeleri ile tekstil fabrikaları ve atölye sahipleri katıldı. Kaymakam Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede böyle önemli bir toplantının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa'da ciddi network ağı olan mağazalar zinciri olan markaların ilçede çok güzel ürünler yaptırdıklarını söyledi.
MARGİSAD Başkanı Halil El de, "Birlik ve beraberlik ruhu içinde içerisinde hakikaten çok güzel işler başarabiliriz. Bu işletmelerimizin fuarla ve ihracatla tanışması lazım." diye konuştu.
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