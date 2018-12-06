İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi - ANKARA
- İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi - Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner'in konuşması - Toplu fotoğraf çekimi İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner:"İcra ve İflas Kanunu'nun yeniden yazılmasına ilişkin olarak bilim komisyonu çalışmaları devam etmektedir. Elektronik satış ve haciz edilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi gibi konular çalışmalarımız arasındadır" - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:"Bu vizyonda çalıştıkları ve bazı şeyleri değiştirmekten çekinmedikleri için önce Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum"ANKARA (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, İcra ve İflas Kanunu'nun yeniden yazılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Elektronik satış ve haciz edilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi gibi konular çalışmalarımız arasındadır." dedi. Öner, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa yürüttüğü "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması(FAZ II) AB Eşleştirme Projesi"nin açılışına katıldı. Adalet kavramının, tarih boyunca üzerinde en çok düşünülen konular arasında yer aldığını vurgulayan Öner, adaletin hakim olmadığı bir devletin ayakta kalamayacağını, adaletin hüküm sürmediği toplumların, barış ve huzur içerisinde yaşamalarının mümkün olamayacağını söyledi.
İcra takibinden beklenenin hakkın sahibine teslimi olduğunu belirten Öner, şunları dile getirdi:"İcra ve iflas sisteminin etkinliği adalet hizmetlerine olan güvenin yanında ekonomik ve ticari hayatı da etkileyen bir unsurdur. Toplumda adalet duygusuna olan inancın korunması, toplumsal barışın ve huzurun sağlanması ekonomik hayatta hukuki güvenin temini icra ve iflas sisteminin etkiliğiyle doğrudan ilişkilidir."Öner, AB üyesi İspanya ile ortaklaşa yürütülen projenin ilk etabında avukat, vatandaş ve icra personelinin memnuniyetinin arttığını ifade etti. Projenin ikinci etabında da icra sisteminin iyileştirilmesi ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunacaklarını dile getiren Öner, şunları kaydetti:" TBMM Adalet Komisyonundan geçen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların takibiyle ilgili Merkezi Takip Sisteminin (MTS) yanı sıra borçlunun mal varlığının sorgusunun portal üzerinden avukatlara açılmasının da icra dairelerinin iş yükünü önemli ölçüde azaltacağına, avukatların işlerinin kolaylaşmasına icra takip işlemlerinde hız ve etkinliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sunacağına inanıyoruz.İcra ve İflas Kanunu'nun yeniden yazılmasına ilişkin olarak bilim komisyonu çalışmaları ve acil tedbir alınması gereken konulara ilişkin yasal değişiklik çalışmalarımız devam etmektedir. Elektronik satış ve haciz edilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi gibi konular çalışmalarımız arasındadır." - "El birliğiyle doğrusunu yapacağız"Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da projenin avukatları yakından ilgilendirdiğini ve bir devrim olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığının başarılı bir proje yürüttüğünü vurgulayan Feyzioğlu, "Bu vizyonda çalıştıkları ve bazı şeyleri değiştirmekten çekinmedikleri için önce Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Elbette değişikliğe, reforma her zaman karşı çıkanlar olur. Bir taşı şuradan alıp şuraya koyduğumuzda mutlaka laf söyleyenler olur. Ama el birliğiyle doğrusunu yapacağız." ifadelerini kullandı.Programa Üye Ülke Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Javier Luis Parra Garcia, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Yararlanıcı Ülke Proje Lideri Mehmet Arı, İspanya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Antonio Viejo Llorente ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger katıldı.