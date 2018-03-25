İBB Futbol Akademisi'nden çocuklar için 5 bin fidanlık hatıra ormanı - İSTANBUL
- Genel detaylarİBB Futbol Akademisi'nden çocuklar için 5 bin fidanlık hatıra ormanıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Futbol Akademisi'nce Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde oluşturulan hatıra ormanında, 5 bin fidanın dikimine başlandı.İBB'nin 23 spor tesisinde 7 - 17 yaş arası gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen "Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi" kapsamında çocuk ve gençlerin adına hatıra ormanı oluşturuldu.Fidan dikim töreninde konuşan İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, 25 bin genci kamplarda eğittiklerini, bundan sonrası için de daha fazla gence ulaşıp eğitim vermek istediklerini söyledi.
Futbol dışında diğer spor branşlarında da akademi çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kep, "Sporun bir kültür ve yaşam biçimi olması için bu tür çalışmaların devam etmesi gerekir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugün burada bir fidan dikeceğiz. Bu fidanlar yeşerecek orman olacak. İnşallah biz hep beraber bunları görmüş olacağız." diye konuştu. Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Umut Başoğlu da eğitimin uzun bir süreç olduğunu ve sonucunun da uzun sürede alındığını belirterek, "Ağaçlar da uzun sürede yetişiyor. Sizinle birlikte spor eğitimine başlayan gençlerin gelecekte iyi birer yetişkin olması ve bu ülkeye faydalı olabilmesi bu ağaçların büyümesiyle eş değer ve aynı zamanı kapsayacak. Burada bulunduğunuz için şahsım adına, belediye adına ve eğitimciler adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa katılan çocuklar isimlerinin yazılı olduğu künyeleri, fidanlara astı.