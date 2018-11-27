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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Huzurevinde 'evet' dediler - ERZİNCAN

Huzurevinde 'evet' dediler - ERZİNCAN

Huzurevinde "evet" dediler - ERZİNCAN - Bir huzurevinde tanışan Fatma Karasu ile Cebrail Özdemir'in nikahının kıyılması - Fatma Karasu ile Cebrail Özdemir'in salona gelmesi - Fatma Karasu ile Cebrail Özdemir'in evet demesiHuzurevinde "evet" dediler - Erzincan 'nın Refahiye ilçesindeki bir huzurevinde tanışan görme engelli 65 yaşındaki Fatma Karasu ile 63 yaşındaki Cebrail Özdemir, Vali Ali Arslantaş ve eşinin şahitliğinde dünyaevine girdi - Vali Ali Arslantaş: - "Huzurevinde en iyi koşullarda bakımları yapılan yaşlıların bu mutluluklarına tanıklık etmenin sevincini yaşıyoruz"ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'nın Refahiye ilçesindeki bir huzurevinde tanışan görme engelli 65 yaşındaki Fatma Karasu ile 63 yaşındaki Cebrail Özdemir, düzenlenen törenle evlendi.İlçedeki Refahiye Huzurevi'nde bu yıl kalmaya başlayan Cebrail Özdemir (63) ile 2 yıldır aynı huzurevinde kalan Fatma Karasu (65) 4 ay önce tanıştı.Bir süre sonra arkadaşlıklarını evliliğe dönüştürmek isteyen Özdemir ve Karasu için huzurevinde nikah töreni düzenlendi.
Hiç evlenmeyen ve şeker hastalığı sebebiyle 7 yıl önce görme yetisini kaybeden Karasu ile 10 yıl önce eşini kaybeden Özdemir'in nikah şahitliğini Erzincan Valisi Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan yaptı.Kur'an - ı Kerim tilaveti okunup dualar edilen törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından Vali Arslantaş ve eşi, çifte yüzük takıp evlilik cüzdanını takdim etti.Vali Arslantaş tören sonrası yaptığı açıklamada, evliliklerin aile bütünlüğünü teşvik etmesi açısından anlamlı olduğunu ifade ederek, "Çeşitli sebepler ve imkansızlıklar nedeniyle ailelerinden, evlatlarından ve yakınlarından gereken hizmeti göremediği için huzurevlerine sığınan bireylere valilik olarak sahip çıkıyoruz. Huzurevinde en iyi koşullarda bakımları yapılan yaşlıların bu mutluluklarına tanıklık etmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

Evlilik Cüzdanı Görme Engelli Şeker Hastalığı Cüzdan Nikah Töreni 

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