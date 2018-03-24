Huzurevi sakinleri sahneye çıktı - İZMİR

- Huzurevi sakinleri sahneye çıktı - Huzurevi dış görüntü - Yarışmadan detay görüntüler - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay ile röportaj - Finalistlerden Turhan Sümer ve Nurşen Fafal ile röportaj - İzmir 'deki huzurevleri arasında yapılan 4. Altın Mikrofon Ses Yarışması'nda sahneye çıkan yaşlılar, en iyi olmak için yarıştıİZMİR (AA) - İzmir 'deki huzurevlerinde kalan yaşlılar, 4. Altın Mikrofon Ses Yarışması'nın finalinde sahneye çıkarak, jüriden en yüksek puanı alabilmek yarıştı.Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın finaline İzmir 'de faaliyet gösteren huzurevlerinde kalan 9 yarışmacı katıldı. Sırayla sahneye çıkan yarışmacılar, seçtikleri şarkıyı orkestra eşliğinde seslendirdi. Yarışmanın birincisi jüriden topladığı 381 puanla Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nden Mehmet Şakir Uzbaşaran, ikincisi 366 puanla Özel Nurel - 2 Yaşlı Bakım ve Huzurevi'den Emine Karluk, üçüncüsü ise Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Mihriban Atacık oldu.Dereceye girenlere plaket veridi. - "Yarışma huzur veriyor"Yarışmanın finalistlerinden Dr. Kemal Tarım Huzurevi'nden Turhan Sümer, "Yarışma bizim cemiyete alışkanlığımızı arttırıyor, huzur veriyor. Toplumda bir şeyler yapmak istiyorum, bu yönden huzurluyum ve mutluyum." dedi. Bornova Nevvar - Salih İşgören Huzurevi'nin finalisti Nurşen Fafal da "Bu yarışma sayesinde aktif oluyoruz, daha hareketli neşeli vakitler geçiriyoruz, kendimizi daha iyi hissediyoruz." diye konuştu. - "Yaşlılarımız sosyalleşiyor" İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, İzmir 'deki huzurevlerinde kalan yaşlıları sosyalleştirmek, bir araya getirmek için başlattıkları "Altın Mikrofon Ses Yarışması"nın bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:"Aktif ve sağlıklı yaşlanma hepimizin sık sık duyduğu bir konu haline geldi. İzmir 'deki huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın, direkt sosyal yaşamın içinde olmalarını, yaşamla bağlantılarını arttıracak, onları sosyal anlamda güçlü kılacak etkinlikler planladık. Bu etkinliklerden bir tanesi de bu yarışma. Yarışma vesilesiyle huzurevi sakinlerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Yaşlılarımız bu yarışmaya ciddi bir şekilde hazırlanıyor, yarışma onlara bir dinamizm kazandırdı. Onlara için heyecan ve renk oluyor, kendi aralarında rekabet oluşuyor. Bu faaliyetten çok keyif aldıklarını ve mutlu olduklarını gördük. Bundan sonra da bu etkinliği devam ettireceğiz."