Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Husumetli aileler barıştırıldı - ŞANLIURFA

Husumetli aileler barıştırıldı - ŞANLIURFA

- Aşiret liderleri ve toplanan husumetli aile bireyleri - Konuşma yapan kanaat önderi - Kazanlarda yemek pişirme detayları - Mahalleden ve araçlardan detaylar - Yemeklerin hazırlanması - Aile fertlerinin yemeğe geçmesi - Yemek sonrası aile fertlerinin tokalaşması - Hasan İzol'un konuşması Şanlıurfa 'da husumetli aileler barıştırıldı - Siverek ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla aralarında husumet başlayan iki ailenin yakıları düzenlenen yemekte barıştırıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, 8 yıl önce bir kişinin yaralanmasıyla aralarında husumet başlayan aileler törenle barıştırıldı.Karahan ailesi ile Karadağ ailesi fertleri arasında 2010 yılında İstanbul'da yaşanan tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, barışmalarına aracı olan Şerdil Karahan, Adnan Karakayalı ve Mehmet İzol'un girişimiyle sonlandırıldı.Taşlı Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde iki ailenin yakınları bir araya geldi.Yemekte konuşan İzol, husumetli aileler arasında barış sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu barışın sadece memleketimize değil Türkiye'ye de barış getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizin barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde sürdürülmesi, refah seviyesinin yükseltilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerek. Allah ülkemize daha güzel barışlar nasip etsin, hayırlı olsun." diye konuştu.
Yemeğin ardından iki aile yakınları yapılan duanın ardından sarılarak barıştı.

Sarılar 2010 Yılı Barış Yemeği Silahlı Kavga Beraberlik 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı