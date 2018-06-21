Husumetli aileler barıştırıldı - ŞANLIURFA

- Aşiret liderleri ve toplanan husumetli aile bireyleri - Konuşma yapan kanaat önderi - Kazanlarda yemek pişirme detayları - Mahalleden ve araçlardan detaylar - Yemeklerin hazırlanması - Aile fertlerinin yemeğe geçmesi - Yemek sonrası aile fertlerinin tokalaşması - Hasan İzol'un konuşması Şanlıurfa 'da husumetli aileler barıştırıldı - Siverek ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla aralarında husumet başlayan iki ailenin yakıları düzenlenen yemekte barıştırıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, 8 yıl önce bir kişinin yaralanmasıyla aralarında husumet başlayan aileler törenle barıştırıldı.Karahan ailesi ile Karadağ ailesi fertleri arasında 2010 yılında İstanbul'da yaşanan tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, barışmalarına aracı olan Şerdil Karahan, Adnan Karakayalı ve Mehmet İzol'un girişimiyle sonlandırıldı.Taşlı Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde iki ailenin yakınları bir araya geldi.Yemekte konuşan İzol, husumetli aileler arasında barış sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu barışın sadece memleketimize değil Türkiye'ye de barış getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizin barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde sürdürülmesi, refah seviyesinin yükseltilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerek. Allah ülkemize daha güzel barışlar nasip etsin, hayırlı olsun." diye konuştu. Yemeğin ardından iki aile yakınları yapılan duanın ardından sarılarak barıştı.