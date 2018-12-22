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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Mahatma Gandi anlatıldı - ANKARA

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Mahatma Gandi anlatıldı - ANKARA

- Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği - Mahatma Gandi'nin anısına mum yakılması - Gandi'nin anlatıldığı görsel sunum - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması - Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Çetin Akar'ın konuşması - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korhan Kaya'nın konuşmasıHindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Mahatma Gandi anlatıldıANKARA (AA) - Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla Ankara 'da program düzenlendi.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla büyükelçilikte düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Çetin Akar ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korhan Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Bhattacharyya, burada yaptığı konuşmada, Hindistan halkının Gandi'yi "ulusun babası" olarak tanımladığını söyledi.

Dünya çapında ülkesinin bağımsızlığı için mücadele veren kişi olarak bilinen Gandi'nin, Hindistan halkı için "özgürlük mücadelesine öncülük eden" kişi olduğunu söyleyen Bhattacharyya, Gandi'nin değişim ve şiddet karşıtı fikirlerinin "şiddetsiz mücadele" temelinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen programa katılan Akar, konuşmasında Türkiye ve Hindistan arasındaki kültürel bağların önemine işaret etti. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya program kapsamında "Hindistan Edebiyatı: Etkileri ve Değişimleri" başlıklı konuşma yaptı. Kaya, Türkiye ve Hindistan arasında kültürel değişimler ve karşılıklı zengin etkileşim olduğuna dikkati çekti.Program kapsamında, Gandi'nin anlatıldığı görsel sunum yapıldı.

Özgürlük Anma Etkinliği 

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