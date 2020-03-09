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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay’da çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Drone detay

Ölümsüz Hatıra Fotoğrafı Hanlı Irak 

-Yerden detay
-Vatandaşlar röp
-Drone Görüntülü

( HATAY - ÖZEL)- Yeşil, pembe beyazın buluştuğu renk cümbüşüne hayran kalan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeden geçmiyor HATAY

- Hatay’da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğa da renklerine büründü. Yemyeşil Amik ovasında çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Eşsiz renklerle açan çiçekleri ve yeniden uyanan doğadaki canlanmaya tanık olan vatandaşlar, bu güzellikleri bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
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