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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Harput'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Harput'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

-harput kalesi

Camii Ulu Camii Tarihi Mekan Kar Yağışı 

--sara hatun camii
--eğik minare
--parktan
--harput genel
--ulu camii
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından tarihi Harput Mahallesinde de kent beyaza bürüdü Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentin genelinde olduğu gibi beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Pissa kulesinden bile daha fazla eğik olduğu tespit edilen Ulu Cami eğri minare , birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış Harput Kalesi ve 15. Yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun tarafından yapılan Sarahatun Camii dahil birçok tarihi mekanın karla buluşması ayrı bir güzellik kattı. (RY-HİV-
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