Hareketli yaşam için pedal çevirdiler - VAN

- Van Gölü kıyısındaki Edremit yazısı - Bisiklet etkinliğinin başlangıcı - Bisiklet sürenler - Etkinlik alanının havadan görüntüleri - Etkinliğe katılan vatandaşlar - Halay çeken vatandaşlar - Balık pişirilmesi ve dağıtımı - Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın konuşması - Balık ve ayran aşı ikramı Van 'da hareketli yaşam için pedal çevirdiler - Edremit ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında oluşturulan 4 kilometrelik parkurda 500 kişi pedal çevirdi - Edremit Belediye Başkanı İsmail Say:"Sağlıklı bir topluma dikkat çekmek istedik. Doğaya, spora ve hareketliliğe vurgu yaptık"VAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğine katılanlar, oluşturulan 4 kilometrelik parkurda bisiklete bindi.Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikte 500 kişi Van Gölü sahilinde bir araya geldi.Hazırlıkların ardından etkinliğe katılanlar, tarihi Şamran Kanalı'nın 4 kilometrelik etabında pedal çevirdi.Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.Etkinlik sporseverlere ekmek arası balık ve ayran aşı ikramıyla son buldu.Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliğinin de destek verdiği etkinliğe sivil toplum kuruluşları ve gönüllerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.Say, "Bugün bisikleti olan doğa sevdası herkes burada. Özellikle obezitenin arttığı, hareketliliğin yavaşladığı bir dönemde hareketliliğe dikkat çekmek istedik. Sağlıklı bir topluma dikkat çekmek istedik. Doğaya, spora ve hareketliliğe vurgu yaptık. Van Gölü'nün temiz kalması için de bir duyarlılık sağlamaya çalıştık." dedi.
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