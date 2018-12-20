Hamside fiyat düştü öğrenciler festival düzenledi - DÜZCE
- Genel ve detay görüntüler - RöportajHamside fiyat düştü öğrenciler festival düzenledi - Düzce Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarının hamsi fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilerek düzenlediği festival, renkli görüntülere sahne olduDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi'ndeki (DÜ) öğrenci toplulukları, hamsi fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilerek festival düzenledi. Sponsorların desteğiyle DÜ Rize Kültür ve Yaşatma Topluluğu ile Genç TEMA Topluluğu üyelerince DÜ Ortak Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen "Hamsi Festivali", renkli görüntülere sahne oldu.Yaklaşık 1 ton hamsinin pişirildiği etkinlikte, öğrenciler tulum eşliğinde horon tepti.Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu festivalde, yabancı öğrenciler de ellerinde balık ekmek ile horona eşlik etti.DÜ Rize Kültür ve Yaşatma Topluluğu Başkanı Hızır Şeremet, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede ortak çalışma sonucu hamsi festivali düzenlediklerini söyledi.
Hamsi fiyatının düşmesiyle festivali gerçekleştirdiklerini dile getiren Şeremet, "Birkaç senedir bu festivali konuşuyorduk. Daha önce hamsi fiyatları çok düşmediği için yapamadık. Bu sene geniş katılımla gerçekleştiriyoruz. Çok güzel oldu, herkes keyfini sürüyor." diye konuştu. Şeremet, yabancı ülkelerden DÜ'ye gelen öğrencilere de hamsiyi tattırdıklarını sözlerine ekledi.Kentte, hamsinin kilogram fiyatı 13 - 15 lira arasında değişiyor.