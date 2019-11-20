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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hallaçlıkla geçen bir ömür - VAN İzle

Hallaçlıkla geçen bir ömür - VAN İzle



: - Musa Baktimur'un yaşadığı mahalle - Musa Baktimur'un omuzunda hallaçla yürümesi - Musa Baktimur'un hallaçı kurulması - Musa Baktimur'un yün hallaçlaması - Musa Baktimur'un konuşması (Kürtçe)Hallaçlıkla geçen bir ömür - Van 'ın Bahçesaray ilçesinde 10 yaşında amcasından öğrendiği hallaçlığı 68 yıl sürdüren Musa Baktimur, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan mesleği gençlere öğretip yaşatmak istiyor - Pamuğu kabartmak için yay şeklindeki alet ve tokmak kullanan Baktimur'un çalışırken çıkardığı ritmik sesler, yaşadığı toprak damlı evin her tarafında yankılanıyorVAN (AA) - ALİ İHSAN ÖZTÜRK/NECAT HAZAR - Van 'ın Bahçesaray ilçesinde çocuk yaşta öğrendiği hallaçlığı (pamuk atıcılığı) 68 yıl sürdüren 78 yaşındaki Musa Baktimur, kaybolmak üzere olan mesleği geleceğe taşımak istiyor.Doğanyayla Mahallesi'nde gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatma gayretinde olan Baktimur, ilerleyen yaşına rağmen fırsat buldukça evinde bulundurduğu aletlerle pamuk atıcılığı yapıyor.Hallaçlığı artık gelir elde etmek için değil bir ömür verdiği mesleğini unutmamak amacıyla yapmaya çalışan Baktimur'un en büyük hayali, dünyaya gözlerini yummadan deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak.Duvarına asılı yay şeklindeki alet ve tokmağı alarak pamuk kabartan Baktimur'un çalışırken çıkardığı ritmik sesler, toprak damlı evin her tarafında yankılanıyor.Baktimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hallaç olan amcasını izlerken çok etkilendiğini, 10 yaşında eline aldığı yay ve tokmağı 68 yıldır bırakmadığını söyledi.

Yıllarca ailesinin geçimini sağladığı mesleğinin unutulmasından üzüntü duyduğunu belirten Baktimur, "Eskiden bu mahallede ustalar çoktu. Pamuk atıcılığında herkes birbiriyle yarışırdı ama şimdi birçoğu hayatını kaybetti, bazıları da benim gibi yaşlanıp güçten düştü." diye konuştu.
Baktimur, "Keşke bu mesleğe gönül verenler olsaydı, onları yetiştirseydik. Atalarımızdan kalan bu kültür yok olup gidecek." ifadelerini kullandı.

Yarış Teknoloji Muhabir Bulduk Irak 

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