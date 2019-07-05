Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi - KÜTAHYA

Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi - KÜTAHYA

- Projenin anlatılması - Hafif düzey engellilerin resim yapmaları - Proje koordinatörü Makbule Kalyon ile röportaj - Amerikalı Sanat Eğitmeni Timothy Lomas ile röportaj - DetaylarHafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi - Kütahya 'da hayata geçirilen "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında, 20 hafif düzey zihinsel engelliye Amerikalı sanat eğitmeni Lomas tarafından resim eğitimi veriliyorKÜTAHYA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen, "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Kütahya ’da hafif düzey zihinsel engellilere resim eğitimleri verilmeye başlandı.Kentte engellilere yönelik rehabilitasyon hizmeti veren kurumlardaki 20 hafif düzey zihinsel engelli birey, proje sayesinde sanatla buluşuyor.Amerikalı Sanat Eğitmeni Timothy Lomas tarafından resim eğitimi verilen engelli bireylerin, duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını renklerle biçimlerle çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade etmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait ek hizmet binasında başlayan eğitimlere katılan engelliler, Lomas ve diğer görevlilerin yönlendirmeleriyle resimler çiziyor.Proje koordinatörü Makbule Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, dezavantajlı bireylerle sanatla terapi uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini dile getiren Kalyon, şunları kaydetti:"Kamu ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine örnek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Projemizin ilk etabını Ankara Şereflikoçhisar’da gerçekleştirdik. Bugün Kütahya ’dayız. 'Ben buradayım' diye yola çıktık. Çünkü sokağımızda, mahallemizde, ailemizde yaşayan engellilerin 'Ben buradayım' dediklerini biliyoruz. İçlerinde söylemek istedikleri cümleleri biriktirdiklerini biliyoruz. Onlara destek olmak için seslerini duyurabilmek için bu sefer resmi araç olarak kullanıyoruz."Ressam Lomas da Kütahya ’da bulunmaktan ve projeyi burada da hayata geçirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Projenin sembolünü, "parmak izi" olarak belirlediklerini anlatan Lomas, "Parmak izi çok önemli, her bireye özgü bir şey. Parmak izimizle insanlık içinde farklı birey olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Üç gün sürecek eğitim kapsamında, hayallerini resme yansıtacak engellilerin kuru ve sulu boyalarla hazırladığı resimler, kurumun il müdürlüğü hizmet binasında sergilenecek.

Rehabilitasyon Sivil Toplum Kuruluşu Zihinsel Engelliler Parmak İzi Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı